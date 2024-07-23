Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента

Государственная Дума освободила Сергея Неверова («Единая Россия») от должности вице-спикера палаты парламента, ее он занимал с сентября 2021 года. Соответствующее постановление размещено в думской электронной базе.

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Кроме того, ГД приняла постановление об освобождении депутатов Павла Завального («Единая Россия») и Дмитрия Свищева (ЛДПР) от должностей глав думских комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту.

Ранее Сергей Неверов заявлял ТАСС, что планирует перейти в думский комитет по делам национальностей.

В мае «Ведомости», ссылаясь на источник, отмечали, что пост Неверова должна занять бывший вице-премьер Виктория Абрамченко. Она курировала в кабмине сельское хозяйство, экологию и недвижимость. Весной она не вошла в новый состав правительства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияГосдумаСергей Неверов

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