Госдума оставила Набиуллину главой Центробанка ещё на 5 лет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время Россия столкнулась с серьёзными вызовами, поэтому следует забыть о политике и «назначать лучших, ответственных и эффективных».

«Преодолеем вызовы — страна будет сильнее. А дальше уже будем разбираться по политике», — добавил он.

Кандидатура Председателя Банка России вносится Президентом в Государственную Думу и избирается большинством голосов депутатов на пять лет. Этот пост можно занимать не более трех сроков подряд. Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 2013 года.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ, сообщает RT. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал парламентариям продлить её полномочия.