Госдума оставила Набиуллину главой Центробанка ещё на 5 лет
Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность главы Банка России с 24 июня 2022 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время Россия столкнулась с серьёзными вызовами, поэтому следует забыть о политике и «назначать лучших, ответственных и эффективных».
«Преодолеем вызовы — страна будет сильнее. А дальше уже будем разбираться по политике», — добавил он.
Кандидатура Председателя Банка России вносится Президентом в Государственную Думу и избирается большинством голосов депутатов на пять лет. Этот пост можно занимать не более трех сроков подряд. Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 2013 года.
Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ, сообщает RT. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал парламентариям продлить её полномочия.
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