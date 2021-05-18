Госдума одобрила закон о запрете избираться в Госдуму представителям экстремистских организаций
Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона, который запрещает участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций.
Изменения вносятся в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания».
В пояснительной записке к документу говорится, что ограничение касается тех граждан, кто был в руководстве или рядовыми членами экстремистского или террористического объединения. Запрет также коснется предоставлявших денежные средства, консультативную или прочую помощь для ведения такой деятельности.
Проект был внесен в нижнюю палату парламента 4 мая членами Комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Законопроект рассматривался на заседании нижней палаты во вторник вместе с проектом о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных иностранных неправительственных организаций (НПО).
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