Госдума одобрила закон о запрете избираться в Госдуму представителям экстремистских организаций

Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона, который запрещает участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций.

Изменения вносятся в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания».

В пояснительной записке к документу говорится, что ограничение касается тех граждан, кто был в руководстве или рядовыми членами экстремистского или террористического объединения. Запрет также коснется предоставлявших денежные средства, консультативную или прочую помощь для ведения такой деятельности.