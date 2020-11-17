Госдума одобрила в первом чтении закон о квоте сенатора для экс-президента
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект о праве экс-президента России претендовать на пожизненную должность сенатора.
Российский лидер Владимир Путин 31 октября внёс в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации, сообщает RT.
Норма в том числе предполагает, что бывшие президенты могут входить в верхнюю палату парламента в качестве пожизненного члена. Кроме того, не более семи представителей, назначенных президентом, также смогут быть сенаторами пожизненно.
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