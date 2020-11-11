В Госдуме поддержали законопроект о неприкосновенности экс-президента РФ

Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о гарантиях бывшему президенту России и его семье. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Авторы инициативы —депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Согласно законопроекту, сложивший полномочия российский президент не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, задержан или арестован, подвергнут допросу, обыску, личному досмотру. Неприкосновенность бывшего главы государства также распространяется на используемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, принадлежащие ему документы, багаж, переписку.

Кроме того, законопроект предлагает прописать возможность лишения неприкосновенности только по решению Совфеда на основании обвинения от Госдумы в госизмене или ином тяжком преступлении. При этом обязательно наличие заключения Верховного Суда о признаках преступления в действиях экс-президента, а также заключение Конституционного Суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решения Госдумы и Совета Федерации должны быть приняты двумя третями от общего числа голосов по инициативе не менее одной трети депутатов при наличии заключения специальной думской комиссии. При этом на решение вопроса о лишении неприкосновенности Совфеду даётся не более трёх месяцев после выдвижения обвинения. Если сенаторы не определятся с решением в установленный срок, обвинения будут отклонены.

