Госдума одобрила проект о штрафах за карты, оспаривающие целостность России

Государственная Дума на заседании приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до одного миллиона рублей за распространение карт, которые оспаривают целостность России.

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Отмечается, что изменения вносятся в статью 20.29 («Производство и распространение экстремистских материалов») Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, за распространение подобных карт и другой похожей продукции гражданам будет грозить штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей либо арест до 15 суток, должностным лицам – от двух тысяч до пяти тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 тысяч до одного миллиона рублей.

При этом вторым документом вносятся изменения в статью первую закона «О противодействии экстремистской деятельности». Таким образом, в статье предлагается указать, что к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России».

Ранее разработчики инициативы заявляли, что в последнее время стали распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов и других российских территорий, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияШтрафы
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