Госдума отменила пленарное заседание 21 февраля

Проект постановления о переносе поленарного заседания Госдумы с 21 на 22 февраля опубликован базе данных нижней палаты парламента.

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«Отменить заседание... 21 февраля 2023 года… Провести заседание... 22 февраля 2023 года в 10 часов», - говорится в документе.

Отмечается, что рассмотреть проект постановления планируется 16 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 21 февраля обратится с посланием Федеральному собранию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДепутатыЗаседаниеГосдума
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