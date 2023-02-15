Госдума отменила пленарное заседание 21 февраля
Проект постановления о переносе поленарного заседания Госдумы с 21 на 22 февраля опубликован базе данных нижней палаты парламента.
«Отменить заседание... 21 февраля 2023 года… Провести заседание... 22 февраля 2023 года в 10 часов», - говорится в документе.
Отмечается, что рассмотреть проект постановления планируется 16 февраля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 21 февраля обратится с посланием Федеральному собранию, сообщает RT.
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