Госдума на финишной прямой: что принес России уходящий созыв

Госдума нынешнего созыва планирует завершить пленарную работу 17 июня, сообщил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он, однако, добавил, что если потребуется, депутаты готовы продлить весеннюю сессию. Она, кстати, последняя для депутатов Госдумы текущего созыва. Это ли не повод подвести предварительные итоги работы нынешнего депутатского корпуса?

За неполные пять лет напряженной деятельности нынешняя Госдума напринимала более 2300 законов – это данные без учета текущего года. Отметим три наиболее ярких законодательных события этого периода, в том числе с точки зрения последствий для широкого круга граждан: мусорная реформа, пенсионная реформа и, конечно, поправки в Конституцию РФ.

В год экологии, в 2017, Госдума приняла поправки в законодательство об отходах, которые двумя годами позже дали старт так называемой «мусорной реформе». Для начала реформа обернулась резким ростом тарифов на вывоз мусора. В сентябре минувшего года вышел в свет бюллетень Счетной палаты, в котором констатировалось, что за все время действия программы видимых изменений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами не произошло и ситуация остается критической. А Генпрокуратура обнаружила многочисленные нарушения законодательства Российским экологическим оператором, в частности двукратное превышение расходов на зарплаты - почти 147 миллионов рублей за 2019 год.

Принятие одного из наиболее острых законов Госдума приурочила к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Прямо в день старта чемпионата правительство объявило о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. После окончания чемпионата, как только было снято ограничение на проведение митингов, прокатилась волна протестов против пенсионной реформы. Что не помешало депутатам в сентябре одобрить документ. Перед этим президент Владимир Путин внес поправку о повышении пенсионного возраста для женщин «всего» до 60 лет.

Ну, и прошлогодняя история с поправками в Конституцию страны, которую не смогла предотвратить даже пандемия коронавируса. Одобренные на летнем референдуме, помимо закрепления мер социальной поддержки граждан и новых требований для чиновников, они предоставили действующему президенту право избираться еще дважды, тем самым «обнулив» предыдущие сроки полномочий. И словом года, по версии Государственного института русского языка имени Пушкина, стало «обнуление».

Остается напомнить фракционный состав нынешнего депутатского корпуса. Всеподавляющее большинство в парламенте принадлежит «Единой России» - ее фракция имеет 343 места в нижней палате. Партии парламентской оппозиции представлены в разы меньшим количеством депутатов: КПРФ – 42 места, ЛДПР – 39, Справедливая Россия – 23. И два внефракционных депутата.

