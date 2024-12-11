Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна

Дефицит квалифицированных кадров в России составляет 1,5 млн человек Песков назвал СВО абсолютным приоритетом Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка «МегаФон» установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине Меркель рассказала, что Путин в 2006 году подарил ей плюшевую собаку