Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Хинштейна, которого ранее назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Нижняя палата парламента приняла соответствующее решение в ходе пленарного заседания.
Накануне в Госдуме предложили депутата Сергея Боярского замещающим должность руководителя комитета по информполитике, информационным технологиям и связи, которую занимал Хинштейн.
На минувшей неделе президент Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области, напоминает «Свободная пресса». Предыдущий глава региона Алексей Смирнов ушел в отставку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru