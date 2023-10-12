Госдума 17 октября обсудит отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Государственная дума рассмотрит в первом чтении проект закона об отмене Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в следующий вторник, 17 октября. Такую дату назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, все фракции на совете Госдумы поддержали принятие документа. Авторами законопроекта станут все 450 народных избранников. Володин посетовал, что США в течении 23 лет с момент принятия данного документа так и не ратифицировали его. Он назвал такое поведение «подлостью и безответственным отношением».

Песков: отмена ратификации договора не означает возобновления ядерных испытаний

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что Москва не выходит из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а только отзывает свою грамоту о ратификации в ответ на позицию Вашингтона.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественная ядерная военная доктрина не требует изменений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ДоговорГосдумаЯдерные Испытания

Горячие новости

Все новости

партнеры