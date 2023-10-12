Госдума 17 октября обсудит отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что Москва не выходит из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а только отзывает свою грамоту о ратификации в ответ на позицию Вашингтона.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественная ядерная военная доктрина не требует изменений.

