Госдепартамент США введет санкции против 14 официальных лиц КНР
Госдепартамент США собирается ввести дополнительные санкции в отношении официальных лиц Китая, передает агентство Reuters.
Речь идет об экономических санкциях против 14 лиц Компартии КНР. Решение американских властей продиктовано решением Китая отстранить от должности оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.
В начале ноября власти КНР приняли решение отстранить четырех оппозиционных парламентариев в Гонконге. Такой шаг власти обосновали принятой летом резолюцией, которая обязует членов Законодательного совета Гонконга «иметь патриотические ценности».
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео 5 ноября заявил, что Коммунистическая партия Китая угрожает представителям научных кругов, бизнесменам и китайским диаспорам, которые противостоят официальной позиции Пекина. Он сообщил о решении Госдепартамента ввести против официальных лиц КНР визовые ограничения.
Ранее Гонконг арендовался Великобританий по соглашению, срок которого истек в 1997 году. Гонконгу была обещана широкая автономия в течение 50 лет.
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