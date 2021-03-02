Госдепартамент США назвал ситуацию с Навальным «неотложным приоритетом»
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс назвал ситуацию с российским оппозиционером и блогером Алексеем Навальным как "неотложный приоритет" для администрации страны. Об этом сообщает ТАСС.
Прайс отметил, что все подобные вопросы администрация США решает в "тесном сотрудничестве с Евросоюзом". По словам Прайса, США озабочены вопросами прав человека в России, и это является для них "приоритетом".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что США готовят новый пакет санкций и иных мер в отношении Россией. Причиной для этого, по словам Псаки, стали якобы проведенные РФ кибератаки на американские сети, а также ситуация с Навальным.
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