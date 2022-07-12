Госдепартамент: НАТО не угрожает России

НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России, заявил представитель Госдепартамента США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что объявление России «главной угрозой безопасности» альянса ведет к дестабилизации безопасности в Европе, напоминает Ura.ru. Патрушев подчеркнул, что страны НАТО отказались вести конструктивный диалог с РФ в сфере стратегической стабильности, а также обратил внимание, что военная инфраструктура альянса приближается к российским границам, пишет Газета.ру.

«НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», — заявили в Госдепартаменте, комментируя слова Патрушева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Николай ПатрушевГосдеп СШАРоссияНАТО
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