Госдеп ждет, чтобы Москва дала повод для встречи Лаврова и Блинкена

По его словам, в настоящее время подобный контакт не уместен. Сейчас «неподходящее время» для встречи Блинкена и Лаврова на полях министерской встречи G20.

Напомним, переговоры Блинкена с Лавровым на полях встречи, которая состоится 7–8 июля на индонезийском острове Бали, не планируются. При этом Блинкен «будет полноценным и активным участником» предстоящей встречи G20.

