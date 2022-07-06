Госдеп ждет, чтобы Москва дала повод для встречи Лаврова и Блинкена

Российские власти должны дать повод для организации встречи глав дипломатий США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского ведомства.

В США сочли неподходящим время для встречи Лаврова и Блинкена

По его словам, в настоящее время подобный контакт не уместен. Сейчас «неподходящее время» для встречи Блинкена и Лаврова на полях министерской встречи G20.

Напомним, переговоры Блинкена с Лавровым на полях встречи, которая состоится 7–8 июля на индонезийском острове Бали, не планируются. При этом Блинкен «будет полноценным и активным участником» предстоящей встречи G20.

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Фото: mid.ru
ТЕГИ:Госдеп СШАСергей Лавров
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