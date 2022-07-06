В США сочли неподходящим время для встречи Лаврова и Блинкена
6 июля 202200:53
Власти США не считают подходящим время для встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена на полях саммита глав МИД G20. Такое заявление сделал представитель Госдепа Нед Прайс.
Саммит G20 пройдет на текущей неделе на Бали (Индонезия).
Предыдущая встреча Блинкена и Лаврова состоялась в январе текущего года в Женеве. Еще одна встреча планировалась на 24 февраля, однако Блинкен ее отменил, указав на ее бессмысленность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru