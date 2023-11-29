В УФСИН по Мордовии сообщили об избиении американца Уилана другим заключенным

В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте между осужденным за шпионаж гражданином США Полом Уиланом и одним из заключенных. Об этом сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что на территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры между Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. В ходе нее последний ударил Уилана рукой по лицу.