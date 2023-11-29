В УФСИН по Мордовии сообщили об избиении американца Уилана другим заключенным

В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте между осужденным за шпионаж гражданином США Полом Уиланом и одним из заключенных. Об этом сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что на территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры между Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. В ходе нее последний ударил Уилана рукой по лицу.

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Согласно данным источника, американца ударил осужденный из Турции «на почве политических разногласий». В УФСИН рассказали, что сотрудники учреждения пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре у Уилана была обнаружена ссадина под глазом.

В ведомстве подчеркнули, что происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. В настоящее время организована проверка.

Пол Уилан, который является гражданином США, Канады и Ирландии, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам лишения свободы за шпионаж. Свою вину Уилан не признает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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