Госдеп: Запад не вернет России активы, пока она не «заплатит» за СВО
Запад не будет возвращать России почти $300 млрд ее замороженных активов, пока Москва не «заплатит» за специальную военную операцию. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает ТАСС.
Как напомнил помощник главы Госдепа, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден и его коллеги из Группы семи подтвердили, что «Россия должна заплатить», пишет Ura.ru.
«Иммобилизованные [на Западе] активы России в размере ... порядка $300 млрд не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — указал О'Брайен.
Ранее профильный комитет палаты представителей американского конгресса одобрил проект о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины, напоминает телеканал «360». В Кремле назвали решение незаконным, заявили о намерении оспорить его и принять ответные меры.
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