Госдеп: Запад не вернет России активы, пока она не «заплатит» за СВО

Как напомнил помощник главы Госдепа, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден и его коллеги из Группы семи подтвердили, что «Россия должна заплатить», пишет Ura.ru.

«Иммобилизованные [на Западе] активы России в размере ... порядка $300 млрд не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — указал О'Брайен.

Ранее профильный комитет палаты представителей американского конгресса одобрил проект о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины, напоминает телеканал «360». В Кремле назвали решение незаконным, заявили о намерении оспорить его и принять ответные меры.

