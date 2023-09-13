Госдеп: Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном по ядерной программе КНДР

Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном по ядерной программе КНДР. Об этом заявил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает «Интерфакс».

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«Дверь на переговоры с нашей стороны остается открытой», - подчеркнул представитель госдепа.

Вместе с тем, по его словам, КНДР демонстрирует шаги, говорящие о неготовности Пхеньяна к переговорам.

Комментируя визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, Миллер отметил, что в США внимательно следят за происходящим.

Ранее госдеп заявил о готовности принять меры против сотрудничества РФ и КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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