Госдеп: Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном по ядерной программе КНДР

«Дверь на переговоры с нашей стороны остается открытой», - подчеркнул представитель госдепа.

Вместе с тем, по его словам, КНДР демонстрирует шаги, говорящие о неготовности Пхеньяна к переговорам.

Комментируя визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, Миллер отметил, что в США внимательно следят за происходящим.

Ранее госдеп заявил о готовности принять меры против сотрудничества РФ и КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



