Госдеп: Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном по ядерной программе КНДР
Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном по ядерной программе КНДР. Об этом заявил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает «Интерфакс».
«Дверь на переговоры с нашей стороны остается открытой», - подчеркнул представитель госдепа.
Вместе с тем, по его словам, КНДР демонстрирует шаги, говорящие о неготовности Пхеньяна к переговорам.
Комментируя визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, Миллер отметил, что в США внимательно следят за происходящим.
Ранее госдеп заявил о готовности принять меры против сотрудничества РФ и КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru