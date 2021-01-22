Американское посольство опубликовало места митингов в РФ 23 января
Посольство США в России опубликовало на своём сайте список мест проведения несогласованных акций 23 января и призвало американских граждан избегать митингов.
В списке значатся более 10 крупных российских городов, где «планируется проведение демонстраций в поддержку одного из оппозиционных активистов».
Кроме того, диппредставительство опубликовало перечень мер безопасности для граждан США. Американцев призывают избегать указанных мест, толп и демонстраций, сообщать о своей безопасности друзьям и родственникам, а также иметь при себе документы и действующую российскую визу.
Ранее Генпрокуратура и МВД России предупредили об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях в субботу. Правоохранители пообещали незамедлительно реагировать на правонарушения и немедленно их пресекать.
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