Госдеп США: рассматривается вариант экспорта украинского зерна по Дунаю
В Вашингтоне оценивают несколько потенциальных маршрутов экспорта украинского зерна, транспортировка по Дунаю является одним из них. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.
По его словам, еще не сделан окончательный выбор в пользу того или иного пути поступления зерна на мировой рынок.
«Мы работаем в тесной координации с европейскими, украинскими партнерами для нахождения путей доставки украинского зерна», - отметил Пател.
Он также вновь призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке.
«Мы рассматриваем возможности работы по каналам, чтобы выяснить, какие есть другие маршруты и варианты», - добавил представитель Госдепа.
Ранее США обвинили Россию в молчании по зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru