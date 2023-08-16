Госдеп США: рассматривается вариант экспорта украинского зерна по Дунаю

В Вашингтоне оценивают несколько потенциальных маршрутов экспорта украинского зерна, транспортировка по Дунаю является одним из них. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

Пентагон заявил об отсутствии ресурсов для помощи с вывозом украинского зерна

По его словам, еще не сделан окончательный выбор в пользу того или иного пути поступления зерна на мировой рынок.

«Мы работаем в тесной координации с европейскими, украинскими партнерами для нахождения путей доставки украинского зерна», - отметил Пател.

Он также вновь призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке.

«Мы рассматриваем возможности работы по каналам, чтобы выяснить, какие есть другие маршруты и варианты», - добавил представитель Госдепа.

Ранее США обвинили Россию в молчании по зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:РоссияГосдеп СШАУкраинаЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры