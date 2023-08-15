Пентагон заявил об отсутствии ресурсов для помощи с вывозом украинского зерна

У Соединенных Штатов нет ресурсов в Черном море, необходимых для содействия вывозу украинского зерна. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

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«Относительно того, что происходит в Черном море - у США там нет действующих активов», - признала она.

Представитель военного ведомства США отметила, что Вашингтон продолжает контакты с Москвой по зерновой сделке. Россия должна вернуться к реализации соглашения, чтобы предотвратить голод в других странах, добавила Сингх.

По информации газеты The Wall Street Journal, администрация США изучает возможность «военных решений» для обеспечения экспорта зерна с территории Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗерноУкраинаПентагонСША

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