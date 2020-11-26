Госдеп США призвал Белоруссию прекратить преследования журналистов
Госдепартамент США призвал власти Белоруссии отпустить задержанных журналистов, а также прекратить преследование представителей независимых СМИ. Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Кейл Браун в своем аккаунте в Twitter.
The U.S. calls on Belarusian authorities to respect media freedom and stop the intimidation and harassment of journalists--they should immediately and unconditionally release those detained solely for fulfilling their professional duty.— Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 25, 2020
По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), за три месяца после прошедших в стране выборов президента административному аресту подвергли 77 представителей СМИ, 12 из них всё еще находятся в изоляторах.
По предварительной информации, журналисты были задержаны 363 раза. Браун призвал белорусские власти "уважать свободу слова" и позволить журналистам исполнять их профессиональный долг.
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