Госдеп: США предупреждают о возможных провокациях КНДР в ближайшем будущем

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты допускают вероятность того, что в скором будущем Северная Корея проведет новые ядерные испытания. Об этом сообщает ТАСС.

Госдеп: США ответят на провокации со стороны КНДР

Прайс подчеркнул, что Пхеньян уже провел три испытания межконтинентальных баллистических ракет, а также несколько испытаний баллистических ракет за последние месяцы.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не готовы оглашать временные рамки возможных испытаний.

Ранее, на прошлой неделе глава Национальной разведывательной службы Республики Корея Пак Чжи Вон предположил, что Северная Корея может провести ядерные испытания в период между 10 мая и визитом Байдена в Сеул, который намечен на 20-24 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАСеверная КореяКНДРЯдерное Оружие
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