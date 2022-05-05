Госдеп: США ответят на провокации со стороны КНДР
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США и их союзники ответят на провокации со стороны КНДР.
Ранее стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря примерно в 06:03 мск в среду.
Прайс подчеркнул, что ракетный запуск Северной Кореи нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают соседям КНДР, а также всему миру.
Он также добавил, что США намерены поддерживать своих союзников - Республику Корея и Японию.
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