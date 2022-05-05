Госдеп: США ответят на провокации со стороны КНДР

Ранее стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря примерно в 06:03 мск в среду.

Прайс подчеркнул, что ракетный запуск Северной Кореи нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают соседям КНДР, а также всему миру.

Он также добавил, что США намерены поддерживать своих союзников - Республику Корея и Японию.