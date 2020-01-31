Госдеп США потребовал вернуть Крым Украине
Вашингтон продолжит ужесточать санкционное давление на Россию, добиваясь возвращения Крыма Украине. Об этом в своем Twitter написала представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
«Сегодня мы почтили память тех, кто пал жертвами российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет приверженность к установлению мира в Донбассе и не прекратит оккупировать Крым», - заявила она.
Отметим, что 31 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) так же призвала Москву вернуть Крым Украине и выполнять минские соглашения. Кроме того, в ПАСЕ потребовали, чтобы Россия прекратила «военное вмешательство» на востоке Украины.
Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Объединение с РФ поддержали 96,7% жителей полуострова.
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