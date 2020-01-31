Госдеп США потребовал вернуть Крым Украине

31 января 202019:19

Вашингтон продолжит ужесточать санкционное давление на Россию, добиваясь возвращения Крыма Украине. Об этом в своем Twitter написала представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

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«Сегодня мы почтили память тех, кто пал жертвами российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет приверженность к установлению мира в Донбассе и не прекратит оккупировать Крым», - заявила она.

Отметим, что 31 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) так же призвала Москву вернуть Крым Украине и выполнять минские соглашения. Кроме того, в ПАСЕ потребовали, чтобы Россия прекратила «военное вмешательство» на востоке Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Объединение с РФ поддержали 96,7% жителей полуострова.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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