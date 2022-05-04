Япония выразила протест в связи с пуском КНДР баллистической ракеты

Япония выразила протест в связи с запуском КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщили в японском Минобороны.

СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

Ранее СМИ сообщили, что Северная Корея в среду запустила неизвестный снаряд. Предположительно, северокорейские военные совершили запуск баллистической ракеты, пишет «Свободная пресса». Токио не зафиксировал ущерба от запущенного снаряда, отмечает РИА ФАН.

В Минобороны Японии утверждают, что КНДР действительно запустила в направлении Японского моря одну баллистическую ракету.

«Она пролетела расстояние примерно 500 км, упав, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны Японии», — цитирует ТАСС замглавы оборонного ведомства Макото Оники.

Замминистра добавил, что Пхеньяну был передан протест по линии посольства в Пекине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДРЯпония
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