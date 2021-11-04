Госдеп: США остаются привержены режиму санкций против КНДР
4 ноября 202121:47
Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США продолжают придерживаться режиму санкций в отношении КНДР и призывают членов ООН следовать тому же примеру. Об этом сообщает ТАСС.
Прайс отметил, что режим необходим для сдерживания государства в производстве оружия массового поражения и баллистических ракет. Вместе с тем, в Госдепе отметили, что стремятся к дипломатическому партнерству с КНДР и не имеют враждебных намерений.
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4 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru