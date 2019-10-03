Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых вооружений

Госдепартамент США одобрил поставку на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасов к ним на сумму в $39,2 млн. Об этом сообщает Интерфакс.

Агентство отмечает, что в заявлении Агентства США по сотрудничеству в области обороны говорится о продаже 150 ракет. Уже в четверг о данном решении будет сообщено в Конгресс США.