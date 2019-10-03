Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых вооружений

3 октября 201923:40

Госдепартамент США одобрил поставку на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасов к ним на сумму в $39,2 млн. Об этом сообщает Интерфакс.

Агентство отмечает, что в заявлении Агентства США по сотрудничеству в области обороны говорится о продаже 150 ракет. Уже в четверг о данном решении будет сообщено в Конгресс США.

Захарова прокомментировала подписание «формулы Штайнмайера»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетные комплексы не помогут Украине. По ее мнению, Киеву необходимо прежде урегулировать внутриукраинские конфликты.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:РакетыСшаУкраина