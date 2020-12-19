Госдеп США объяснил причины закрытия двух консульств в России

Известно, что документ отправлен конгрессменам 10 декабря, пишет Газета.ru.

В нем сказано, что решение связано с ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году.

Ранее основной причиной вероятного закрытия консульств США называли эпидемиологическую обстановку, которая возникла из-за COVID-19, и сокращение количества виз для россиян.

