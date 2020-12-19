Госдеп США объяснил причины закрытия двух консульств в России

Госдепартамент США направил в конгресс уведомление об окончательном закрытии консульства во Владивостоке и приостановке работы диппредставительства в Екатеринбурге, сообщает газета Washington Post.

Американские консульства в России оказались на грани закрытия

Известно, что документ отправлен конгрессменам 10 декабря, пишет Газета.ru.

В нем сказано, что решение связано с ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году.

Ранее основной причиной вероятного закрытия консульств США называли эпидемиологическую обстановку, которая возникла из-за COVID-19, и сокращение количества виз для россиян.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ЕкатеринбургВладивостокКонсульствоГосдеп США
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