Госдеп США объяснил причины закрытия двух консульств в России
Госдепартамент США направил в конгресс уведомление об окончательном закрытии консульства во Владивостоке и приостановке работы диппредставительства в Екатеринбурге, сообщает газета Washington Post.
Известно, что документ отправлен конгрессменам 10 декабря, пишет Газета.ru.
В нем сказано, что решение связано с ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году.
Ранее основной причиной вероятного закрытия консульств США называли эпидемиологическую обстановку, которая возникла из-за COVID-19, и сокращение количества виз для россиян.
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