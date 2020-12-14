Американские консульства в России оказались на грани закрытия
Американские власти рассматривают вариант полного закрытия своих генеральных консульств в Екатеринбурге и Владивостоке, пишет «Коммерсант».
На сегодняшний день их работа ограничена. Так, генконсульство в Екатеринбурге с марта текущего года оказывает услуги только в экстренных ситуациях, а работа генконсульства во Владивостоке была полностью приостановлена из-за эпидемии COVID-19.
В госдепартаменте США прогнозируют, что в ближайшее время положение дел не улучшится, тем более что визовое обслуживание россиян в США ограничили.
По этой причине генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке могут быть полностью закрыты.
Напомним, в конце ноября текущего года генеральное консульство Норвегии в Мурманске объявило о временной приостановке деятельности.
Оно закрыто до особого распоряжения. По какой причине дипмиссия приостановила работу, не уточняется.
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