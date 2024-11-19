Госдеп: США не планируют менять ядерную стратегию после обновления доктрины РФ

Администрация США не считает необходимым изменять расстановку своих ядерных сил в ответ на новую редакцию Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

На регулярном брифинге для журналистов Миллер подчеркнул, что США не видят оснований для корректировки своей ядерной стратегии, но будут продолжать призывать Россию прекратить «агрессивную и безответственную риторику». Представитель Совета национальной безопасности Белого дома также подтвердил, что никаких изменений в американских ядерных силах не планируется.