Госдеп: США не планируют менять ядерную стратегию после обновления доктрины РФ

Администрация США не считает необходимым изменять расстановку своих ядерных сил в ответ на новую редакцию Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

На регулярном брифинге для журналистов Миллер подчеркнул, что США не видят оснований для корректировки своей ядерной стратегии, но будут продолжать призывать Россию прекратить «агрессивную и безответственную риторику». Представитель Совета национальной безопасности Белого дома также подтвердил, что никаких изменений в американских ядерных силах не планируется.

«Список готов!»: Ядерная доктрина Путина «нацелена» на объекты НАТО

19 ноября президент России Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой приоритетной задачей обозначено сдерживание возможной агрессии против страны и ее союзников. Из документа следует, что Россия будет воспринимать агрессию со стороны отдельного государства, входящего в военный союз или коалицию, как агрессию всего объединения.

Помимо этого, в доктрине указано, что агрессия со стороны неядерного государства, поддерживаемого ядерной державой, будет расцениваться как совместное нападение этих государств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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