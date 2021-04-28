Госдеп США назвал условия переговоров с Россией

«Если он [президент РФ Владимир Путин] решит не проводить эскалацию, я думаю, что мы можем работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности. Мы продлили СНВ-3, можно больше сделать в этой области», - сказал госсекретарь. Он отметил, что стабильные отношения «в конечном счете зависит от господина Путина».

Тем временем, США готовы при необходимости вводить новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление высокопоставленного представителя Белого дома на брифинге, посвященном первым 100 дням президентства нынешнего лидера США Джо Байдена.

