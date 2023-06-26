Госдеп: США хотят добиться выдачи Пригожина

Соединенные Штаты будут добиваться экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

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«У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией. Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции, - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинГосдеп США

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