Госдеп: США хотят добиться выдачи Пригожина
Соединенные Штаты будут добиваться экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.
«У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией. Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции, - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.
Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru