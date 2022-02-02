Госдеп: США готовы к дипломатическому взаимодействию с РФ

Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявил представитель госдепа США Нед Прайс, передает «Интерфакс».

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По мнению Прайса, письменный ответ США на российские предложения безопасности не стал сюрпризом для РФ. Тем не менее, он отметил, что есть отрасли, где Вашингтон готов вести конструктивную беседу.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что в случае такой необходимости президент США Джо Байден проведет с президентом Путиным очередные переговоры.

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ФОТО: РИА Новости
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