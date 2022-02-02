Госдеп: США готовы к дипломатическому взаимодействию с РФ
Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявил представитель госдепа США Нед Прайс, передает «Интерфакс».
По мнению Прайса, письменный ответ США на российские предложения безопасности не стал сюрпризом для РФ. Тем не менее, он отметил, что есть отрасли, где Вашингтон готов вести конструктивную беседу.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что в случае такой необходимости президент США Джо Байден проведет с президентом Путиным очередные переговоры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru