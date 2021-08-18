Госдеп США: Гани не является политической фигурой в Афганистане после бегства

Шерман дал соответствующий комментарий на брифинге для журналистов в Госдепартаменте. Его попросили оценить видеообращение, записанное Гани в Объединенных Арабских Эмиратах, где он сейчас находится.

Ролик обращен к афганскому народу. В нем Гани отказывается считать себя предателем и обещает вернуться в страну, чтобы бороться за судьбу родины. "Гани больше не является фигурой в Афганистане", - подчеркнул дипломат.

Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что Гани с семьей получили убежище в стране. Гани объяснил свое бегство желанием "предотвратить кровопролитие".

