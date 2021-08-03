Госдеп прокомментировал ситуацию с российскими дипломатами

Российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в заявлении для СМИ.

Власти США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну

По его словам, каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке. «Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением» - сказал Прайс.

Напомним, США попросили покинуть страну 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз. После очередных антироссийских санкций, введенных США в апреле, началось дипломатическое обострение между Москвой и Вашингтоном. США выслали 10 российских дипломатов, Россия приняла ответные меры.

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ТЕГИ:ДипломатыГосдеп США
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