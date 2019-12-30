Госдеп прокомментировал морские учения Ирана, Китая и РФ

Как сообщает РИА Новости, высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что РФ и Китай должны не проводить учения с Ираном, а вводить против него санкции. Причиной введения санкций в Госдепе назвали нарушение прав человека.

Вооруженные силы Ирана проводят совместные с Россией и Китаем четырехдневные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Учения, которые начались в субботу, стали первыми трехсторонними учениями, так как Тегеран стремится усилить военное сотрудничество с Пекином и Москвой на фоне экономических санкций со стороны Вашингтона.

