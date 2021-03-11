Госдеп пообещал давать отпор «российской дезинформации о вакцинах»

Глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря.

«Мы будем стоять твердо, говорить твердо и твердо давать отпор, когда будем видеть подобное», - сказал Блинкен.

Совфед ответил на обвинения США в распространении дезинформации об американских вакцинах

По его словам, США активно финансируют усилия по борьбе с «дезинформацией», в том числе через так называемый Глобальный центр по взаимодействию при госдепе.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором обвинил Россию в распространении фейков об эффективности американских вакцин для профилактики COVID-19. По словам официального представителя дипведомства Неда Прайса, российские спецслужбы давали указания четырем российским сайтам, которые распространяли ложную информацию о двух вакцинах.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАВакцинаСША
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