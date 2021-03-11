Госдеп пообещал давать отпор «российской дезинформации о вакцинах»

По его словам, США активно финансируют усилия по борьбе с «дезинформацией», в том числе через так называемый Глобальный центр по взаимодействию при госдепе.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором обвинил Россию в распространении фейков об эффективности американских вакцин для профилактики COVID-19. По словам официального представителя дипведомства Неда Прайса, российские спецслужбы давали указания четырем российским сайтам, которые распространяли ложную информацию о двух вакцинах.

