Госдеп пообещал давать отпор «российской дезинформации о вакцинах»
Глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря.
«Мы будем стоять твердо, говорить твердо и твердо давать отпор, когда будем видеть подобное», - сказал Блинкен.
По его словам, США активно финансируют усилия по борьбе с «дезинформацией», в том числе через так называемый Глобальный центр по взаимодействию при госдепе.
Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором обвинил Россию в распространении фейков об эффективности американских вакцин для профилактики COVID-19. По словам официального представителя дипведомства Неда Прайса, российские спецслужбы давали указания четырем российским сайтам, которые распространяли ложную информацию о двух вакцинах.
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