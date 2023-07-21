«Будет голод»: Эрдоган пообещал вскоре обсудить с Путиным зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что странам Запада следует принять меры для перезапуска зерновой сделки, сообщает ТАСС.

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По его словам, у России есть определённые ожидания от черноморской инициативы, она выступает за активную работу зернового коридора.

«Завершение зерновой сделки может привести к голоду и новым волнам миграции», - отметил турецкий лидер.

Он также добавил, что рассчитывает «в самое ближайшее время» обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки.

Ранее российский лидер заявил, что страны Запада «сделали всё, чтобы пустить зерновую сделку под откос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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