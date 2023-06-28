Госдеп одобрил вывоз российских дипломатов из США

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что российский самолет прибыл в США, чтобы забрать дипломатов. Миллер отказался называть число сотрудников диппредставительства, которые покинут страну.

«В обмен на этот жест мы ожидаем, что Россия предоставит транспортный коридор для нашего посольства в Москве», - заявил глава пресс-службы Госдепа.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов упрекнул США за нежелание искать пути к дипломатическому решению конфликта на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

