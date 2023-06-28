Госдеп одобрил вывоз российских дипломатов из США
Соединенные Штаты согласились на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что российский самолет прибыл в США, чтобы забрать дипломатов. Миллер отказался называть число сотрудников диппредставительства, которые покинут страну.
«В обмен на этот жест мы ожидаем, что Россия предоставит транспортный коридор для нашего посольства в Москве», - заявил глава пресс-службы Госдепа.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов упрекнул США за нежелание искать пути к дипломатическому решению конфликта на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мальчик потерялся в тайге в Амурской области
- Полянский: РФ не даст «замести под ковер» тему подрывов на «Северных потоках»
- Госдеп одобрил вывоз российских дипломатов из США
- Пентагон подтвердил намерение предоставить Киеву танки Abrams
- Рогов заявил о взрывах в Запорожье
- Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь»
- США ввели санкции против связанных с Пригожиным структур
- Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
- Итальянским футболистам запретили играть в форме с номером 88
- Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru