Госдеп одобрил вывоз российских дипломатов из США

Соединенные Штаты согласились на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Послы России и США провели встречу в Вашингтоне

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что российский самолет прибыл в США, чтобы забрать дипломатов. Миллер отказался называть число сотрудников диппредставительства, которые покинут страну.

«В обмен на этот жест мы ожидаем, что Россия предоставит транспортный коридор для нашего посольства в Москве», - заявил глава пресс-службы Госдепа.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов упрекнул США за нежелание искать пути к дипломатическому решению конфликта на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ДипломатыРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры