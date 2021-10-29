Госдеп обвинил Россию в «притеснении независимых журналистов и СМИ»

«Нижеподписавшиеся члены Коалиции за свободу СМИ выражают глубокую озабоченность относительно усиливающегося притеснения со стороны российского правительства в отношении независимых журналистов и СМИ в России», — цитирует документ РИА Новости.

Заявление подписали США, Канада, Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Греция, Исландия, Латвия, Литва, Чехия, Новая Зеландия, Северная Македония, Словакия, Словения и Украина. Подписанты осудили Россию за якобы преследование независимых журналистов и СМИ и призвали РФ «соблюдать свои международные обязательства и обязательства в области прав человека, а также уважать и гарантировать свободу СМИ и безопасность журналистов».

В документе отдельно упоминается закон о СМИ-иноагентах, в том числе в контексте работы компании Radio Free Europe / Radio Liberty, финансируемой Конгрессом США. Госдеп отмечает, что Москва намерена заставить медиакомпанию прекратить работу в РФ, «точно так же, как в последние годы вынудила закрыться несколько других независимых СМИ».

Ранее стало известно, что в Госдуме началась работа по разработке изменений в закон об иностранных агентах. Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» создали соответствующую комиссию, отмечает Ura.ru.

