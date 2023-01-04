Госдеп: новый посол США в РФ Трейси приступит к работе в ближайшие дни
Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
«В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве», — заявил он.
Отмечается, что американские власти считают важным поддержание открытыми каналов коммуникации с Москвой, «особенно в период напряженности».
Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев отметил важность нацеленности американской дипмиссии не на дальнейшее ухудшение и без того испорченных отношений между двумя державами, а на попытку поддерживать их хотя бы на сегодняшнем уровне, стараясь улучшить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 080 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 482 / сут.
- Число погибших при ударе по Макеевке выросло до 89 человек
- В Белом доме заявили о желании Байдена переизбраться на второй срок
- Названа дата похорон Хасбулатова
- В результате удара по Макеевке погиб заместитель командира полка
- В ООН ответили на предложение Украины по «мирному саммиту»
- В США впервые за столетие не смогли выбрать спикера Палаты представителей
- За год рейтинг Шольца упал на четверть
- Роналду оценил свою работу в европейском футболе
- На Украине оценили ущерб экономике в 700 млрд долларов
- Новый Бонд значительно помолодеет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru