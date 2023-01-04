Госдеп: новый посол США в РФ Трейси приступит к работе в ближайшие дни

Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси в ближайшие дни приступит к работе в Москве, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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«В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве», — заявил он.

Отмечается, что американские власти считают важным поддержание открытыми каналов коммуникации с Москвой, «особенно в период напряженности».

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев отметил важность нацеленности американской дипмиссии не на дальнейшее ухудшение и без того испорченных отношений между двумя державами, а на попытку поддерживать их хотя бы на сегодняшнем уровне, стараясь улучшить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Асатур Есаянц
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