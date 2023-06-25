Госдеп не стал опровергать слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CNN не стал опровергать слова президента Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором».

CNN: Посольство КНР назвало слова Байдена о Си Цзиньпине провокацией

По словам Блинкена, Байден высказался «четко и откровенно». Глава Белого дома выражает мнение всего государственного аппарата США, отметил госсекретарь.

Блинкен добавил, что Вашингтон продолжит говорить и делать то, что не понравится Пекину.

Министерство иностранных дел Китая ранее выразило протест из-за слов Байдена. Заявление президента США в МИД назвали «крайне безответственным», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Си ЦзиньпинДжо БайденГосдеп США

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