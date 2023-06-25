Госдеп не стал опровергать слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CNN не стал опровергать слова президента Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором».
По словам Блинкена, Байден высказался «четко и откровенно». Глава Белого дома выражает мнение всего государственного аппарата США, отметил госсекретарь.
Блинкен добавил, что Вашингтон продолжит говорить и делать то, что не понравится Пекину.
Министерство иностранных дел Китая ранее выразило протест из-за слов Байдена. Заявление президента США в МИД назвали «крайне безответственным», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru