CNN: Посольство КНР назвало слова Байдена о Си Цзиньпине провокацией
Китай считает высказывания президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине политической провокацией. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя дипмиссии КНР в Вашингтоне.
Дипломат отметил, что заявления Байдена о китайской политической системе и высшем руководителе были безответственными. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты понесут ответственность за последствия сложившейся ситуации, если Вашингтон не предпримет шагов для отказа от высказываний Байдена.
Ранее, 21 июня, Джо Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», так как это «большой конфуз для диктаторов». Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал свидетельством противоречивости и непредсказуемости внешней политики США слова Байдена о Си Цзиньпине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru