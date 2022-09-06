Госдеп: Контакты США и РФ по обмену заключенными продолжаются

Таким образом, он ответил на вопрос журналиста, не нарушил ли уход Джона Салливана с должности посла США в РФ процесс переговоров. По словам Патель, США призывает РФ к незамедлительному освобождению «незаконно задержанных американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана».

Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков.

При этом источники сообщают, что власти РФ настаивают на обмене «два на два», а не «один на два», который предлагает американская сторона.

