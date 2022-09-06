Госдеп: Контакты США и РФ по обмену заключенными продолжаются
Контакты США и России по вопросу обмена заключенными продолжаются. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, передает «Интерфакс».
Таким образом, он ответил на вопрос журналиста, не нарушил ли уход Джона Салливана с должности посла США в РФ процесс переговоров. По словам Патель, США призывает РФ к незамедлительному освобождению «незаконно задержанных американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана».
Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков.
При этом источники сообщают, что власти РФ настаивают на обмене «два на два», а не «один на два», который предлагает американская сторона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- В МАГАТЭ заявили о повреждениях Запорожской АЭС из-за атак
- Госдеп: Контакты США и РФ по обмену заключенными продолжаются
- «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов
- Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлили до 22 сентября
- Байден уверен, что пересечется на саммите G20 с Си Цзиньпином
- Рогов опроверг смерть коменданта Бердянска
- Доминик Рааб объявил об отставке с поста министра юстиции Великобритании
- Белый дом: США не поддерживают внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма
- Комендант Бердянска Артём Бардин умер в больнице
- Финдиректором VK назначили Светлану Борыславскую
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru