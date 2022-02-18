Госдеп: эвакуация Донбасса является предлогом для операции против Украины

США считают, что сообщения о взрыве и эвакуации людей в Донбассе является предлогом для операции против Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдепе назвали эвакуацию новой попыткой дезинформации, целью которой является сокрытие того, что Россия является истинным агрессором. В ведомстве также отметили, что ранее глава Госдепа Энтони Блинкен предупреждал об этом типе операции «под ложным флагом».




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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Госдеп СШАУкраина
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