Власти США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера
Власти США готовы заплатить до 10 млн долларов за информацию, которая позволит арестовать гражданина РФ Михаила Матвеева, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
В сообщении говорится, что россиянину в США предъявлены официальные обвинения, американский Минфин внёс его в санкционный список.
«Мы предпринимаем эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру», - указали в Госдепе.
Ранее МВД Ингушетии пообещало три млн рублей за информацию о преступниках, которые напали на силовиков в Малгобекском районе республики 27 марта и 5 апреля, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru