Власти США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера

В сообщении говорится, что россиянину в США предъявлены официальные обвинения, американский Минфин внёс его в санкционный список.

«Мы предпринимаем эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру», - указали в Госдепе.

Ранее МВД Ингушетии пообещало три млн рублей за информацию о преступниках, которые напали на силовиков в Малгобекском районе республики 27 марта и 5 апреля, сообщает RT.

