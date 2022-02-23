Госдеп: дипломаты США продолжат работу во Львове с ночевкой в Польше

В Госдепе заявили, что дипломаты США продолжат работать в украинском Львове, но ночевать будут в Польше. Об этом сообщает ТАСС.

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В Госдепе отметили, что дальнейшие решения будут приниматься, исходя из безопасности.

Ситуация на Украине осложнилась после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Власти США заявили, что это стало первым шагом «вторжения» РФ на Украину.



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