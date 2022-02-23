Госдеп: дипломаты США продолжат работу во Львове с ночевкой в Польше

Кремль: Путин и Эрдоган по телефону обменялись взглядами на признание Москвой республик Донбасса В российском МИДе пообещали дать «сильный ответ» на новые санкции США СКР: установлены 85 лиц из рядов ВСУ, кто отдает и исполняет приказы о применении запрещенных средств ведения войны в Донбассе Экс-президент США Трамп: Путин играет Байденом как на барабане «Золотая Маска» открывает в Москве внеконкурсную программу – «Маска Плюс»