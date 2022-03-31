Госдеп: американцы должны немедленно покинуть Россию и Украину
Граждане США, в настоящее время пребывающие на территории РФ и Украины, должны немедленно их покинуть. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа Нед Прайс, передает ТАСС.
Он отметил, что это обязанность властей США заботиться о безопасности и защищенности американцев в ходе путешествий за пределы страны. По словам Прайса, в случае необходимости помощь в этих странах будет сложно оказать, учитывая существующие ограничения.
Ранее в начале марта Госдеп уже рекомендовал американцам покинуть Рф и Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru