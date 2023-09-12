«Горят синим пламенем»: Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что министерству обороны Великобритании следует убрать со своего сайте информацию о том, что на поле боя не был уничтожен ни один танк Challenger, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в ходе спецоперации на Украине было подбито уже две британских бронемашины, которые, как и прочая поставляемая Западом техника «горит синем пламенем».

«Синем пламенем горит... техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger... та же судьба ждёт американские «Абрамсы» или F-16», - указал Небензя на заседании Совбеза ООН, отметив, что так называемое украинское контрнаступление терпит фиаско.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины на сегодняшний день - это не пробуксовка, а провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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